VIDEO. Salzbourg-OM: Haidara ouvre la défense marseillaise en deux façon Maradona

Haidara a marqué un golazo — Pixathlon/Shutterstock/SIPA

On ne peut qu’applaudir. Certes, ce but a marqué le début de la folle remontée de Salzbourg sur sa pelouse contre l’OM en demi-finale de Ligue Europa, mais quel but. Haidara a littéralement humilié l’arrière-garde marseillaise pour ouvrir le score, jeudi. Un but qu’il doit autant à son talent qu’à la passivité des défenseurs phocéens. On vous laisse juger par vous-même.

Marseille peut regretter ses nombreuses occasions manquées en début de seconde période et notamment celle de Valère Germain qui a raté un but quasiment tout fait par manque d’application. Kostas Mitroglou l’aurait mise, celle-là. A moins que ce ne soit la faute du contrôle antidopage ?