VIDEO. Manchester United-Arsenal: Mourinho et Ferguson rendent hommage à Wenger (et on a pleuré)

FOOTBALL Sir Alex Ferguson et Mourinho ont rendu hommage à Wenger, et c'est très beau...

Arsène Wenger a rété chaleureusement accueilli — A/Sipa

La classe à l’anglaise n’est pas un mythe. Arsène Wenger a été dignement salué à son entrée sur la pelouse d’Old Trafford, sa dernière en tant qu’entraîneur d’Arsenal, à l’occasion du choc entre Manchester United​ et les Gunners. Les supporters mancuniens ont applaudi l’entraîneur français en dépit de la rivalité qui existe entre les deux clubs.

😍 LA GRANDE CLASSE ! Arsène Wenger pénètre (pour la dernière fois) sur la pelouse d'Old Trafford sous les applaudissements de tout un stade... MAGNIFIQUE 👌🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽ ! #MUNARS #PL #PremierLeague cc @MUFR_ @FrenchAFC pic.twitter.com/Q7DhGd6wxp — SFR Sport (@SFR_Sport) April 29, 2018

Et le meilleur restait à venir, quand José Mourinho est allé chercher le Français pour le faire descendre de sa chaise de coach pour être honoré par Sir Alex Ferguson sur la pelouse aux yeux de tous. Frissons, et - si vous avez un peu de cœur - larmes garantis.

⚽🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Quel bel hommage de José #Mourinho ET Sir Alex #Ferguson à Arsène #Wenger ! 👏 Réunion de légendes du football à Old Trafford, peut-être l'image du week-end 😍🔥 #MUNARS #PremierLeague pic.twitter.com/jE9UkQy7K7 — SFR Sport (@SFR_Sport) April 29, 2018

Toutes ces années de rivalité, de trash-talking, de prises de bec, de simulation sur le bord du terrain… Toutes ces histoires pour une telle fin, c’est beau. On chiale, et c’est pour ça qu’on adore le football. « Faith in humanity : restored ».