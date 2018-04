Multiplex Ligue 1 EN DIRECT : Araujo soulage le LOSC, Strasbourg et Troyes devant, Monaco tenu en échec… Suivez cette 35e journée qui va valoir cher

Préparez la bouteille d'eau et la serviette ! Certains risquent de suer à grosses gouttes ce samedi soir (oui, c'est pas encore le dimanche à 15h les copains). On va se régaler (ou pas) avec cette 35e journée de Ligue 1. En haut, Monaco doit réagir face à Amiens après les deux fessées reçues à Paris et Guingamp. La deuxième place ne tient plus qu'à un point. En bas, ça sent la «muerte» avec deux matchs à la vie à la mort entre Troyes et Caen et surtout, Lille et Metz. Malheur aux perdants ! On aura aussi un petit d'oeil sur Strasbourg - Nice, en revanche, on oublie le match amical entre Bordeaux et Dijon.

>> On se retrouve vers 19h30 pour parler compo, ne soyez pas en retard les amis