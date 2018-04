LOSC: Malgré des sorties en boîte de nuit, Gérard Lopez défend ses joueurs

Gérard Lopez, le président du LOSC — DENIS CHARLET / AFP

Drôle de façon de communiquer. Alors que son club, 19e de Ligue 1, est au bord du gouffre à quatre journées de la fin, alors que l’incertitude règne sur l’avenir financier du club, alors que l'Equipe a révéle ce mardi que deux joueurs, titulaires samedi lors de la déroute à Marseille (5-1), étaient sortis en boîte de nuit deux jours avant le match, alors que des joueurs ont volontairement manqué le débriefing d’après déroute dimanche dernier, Gérard Lopez ne voit pas vraiment où est le problème.

Interrogé par la Voix du Nord, le président du LOSC est revenu sur les révélations du quotidien sportif. Sans vraiment taper du poing sur la table.

Gérard Lopez dédramatise

« Il y a sans doute eu pendant la saison des écarts, qu’on a corrigé, oui c’est une réalité mais on ne le crie pas sous les toits. Cela ne m’énerve pas plus qu’il y a quelques semaines. On aurait été en mesure de prendre des décisions drastiques si ces comportements avaient été avérés. Il y a eu des écarts qu’on a corrigés. Mais je ne veux pas laisser dire que ce sont des mauvais gars. On n’a pas les pires gars du football », plaide le président.

Sûr qu’avec de telles façons d’être pointés du doigt, tancés ou sanctionnés par un président si présent au quotidien, les footballeurs du LOSC, qu’on sent tellement impliqués dans leur club, doivent déjà commencer à trembler….