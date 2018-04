Champions Cup: Le Racing 92 en mode All Black s'offre une deuxième finale

Le Racing 92 est en finale de la Champions Cup pour la deuxième fois en trois ans. — Nicolas Tucat / AFP

Le Racing 92 s'est imposée face aux Irlandais avec à trois essais en première mi-temps.

Les Franciliens ont résisté au Munster grâce une défense de fer.

Ils joueront contre une autre province irlandaise en finale, le Leinster, le 12 mai à Bilbao.

Il a fallu attendre la 56e de jeu pour voir la légende néo-zélandaise, Dan Carter, faire son entrée sur la pelouse. Mais cela faisait déjà longtemps qu’une équipe se produisait au stade Chaban-Delmas avec le maillot à la feuille de fougère argentée. Auteur d’une heure de jeu de très haut niveau, le Racing 92 a battu logiquement du Munster (27-22) ce dimanche pour s’offrir sa deuxième finale de Champions Cup en trois ans.

Teddy Thomas a inscrit un doublé face au Munster. - Nicolas Tucat / AFP

Les Franciliens ont tout simplement réussi « une première mi-temps quasi parfaite » comme le soulignait l’homme du match, Maxime Machenaud. Grâce à des séquences de jeu exceptionnelles et un Teddy Thomas aux jambes de feu, ils ont inscrit trois essais. L’ailier international y est allé de son doublé avant d’offrir littéralement le troisième essai à son demi de mêlée. Laurent Labit avait présenté cette rencontre à ses joueurs comme « un match de boxe », eh bien ils ont mis KO debout leurs adversaires et leurs supporters de la « Red Army ».

À l’étranger, peux pas voir le match, juste le score 😬 Du coup je voulais savoir: c’est le Racing qui est intouchable ou c’est le Munster qui a oublié de descendre à Bordeaux? #R92MUN — Isabelle Ithurburu (@IsaIthurburu) April 22, 2018

Contre le Leinster à Bilbao

« Quand on joue en équipe comme ça, c’est très difficile de nous arrêter », poursuit le co-entraîneur du Racing 92. Difficile à arrêter et aussi difficile à transpercer. Les Ciels et Blancs ont dressé un véritable rideau de fer allant jusqu’à « écœurer les Irlandais avec leur défense », pour Laurent Labit. Son équipe ne craquera finalement qu’en fin de match à trois reprises, sans dommage.

« Le plan a été parfaitement respecté mais maintenant il faut que ça se finisse bien », rappelle le troisième ligne Yannick Nyanga. Pas comme en 2016 (défaite face aux Saracens à Lyon). Et pour ça, il faudra battre une autre province irlandaise, le Leinster à Bilbao, le 12 mai prochain. Au bout, il y a la première coupe d’Europe de l’histoire du club.

>> A lire aussi : Racing-Munster: C'est fait! Les ciel et blanc sont en finale de la Champions Cup! Revivez le match...

>> A lire aussi : Bordeaux: Des stars, en veux-tu en voilà avec Racing 92-Munster et Girondins-PSG