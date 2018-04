Se queda pas au Brésil: Neymar va bientôt rentrer à Paris (mais pas à temps pour voir PSG-Monaco)

Neymar est aux soins au Brésil — J.E.E/SIPA

Tiens, on l’avait presque oublié, le bonhomme. Toujours convalescent après sa fissure du cinquième métatarsien (un truc au niveau du pied, quoi), Neymar récupère peu à peu de sa blessure au Brésil. Mais le retour à Paris n’a jamais été aussi proche. Selon Le Parisien, la star du PSG ne reviendra cependant pas avant le 23 avril. L’international auriverde loupera donc la réception de l’ AS Monaco au Parc des Princes, dimanche, et accessoirement la fête du titre en cas de succès.

Muscu et vélo à bras pour entretenir le haut du corps

Le quotidien affirme dans son édition de mercredi que Neymar est sur la bonne voie. On apprend par exemple qu’il entretient le haut du corps à l’aide d’un vélo à bras et de séances de musculation en attendant de pouvoir réutiliser pleinement ses jambes. II s’est délesté de son attelle et devrait assez vite se séparer de ses béquilles. Le PSG​ espère toujours le voir porter une nouvelle fois le maillot du club avant la fin de saison. Mais la priorité de Ney est ailleurs et c’est bien naturel : il y a une Coupe du monde à aller chercher en Russie dès le mois de juin.