Mercato: Ben Arfa de retour à l'OL? «On a toujours souhaité le faire revenir», avoue Aulas

Hatem Ben Arfa lors du match entre le PSG et Angers le 1er décembre 2016. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Hatem Ben Arfa a confirmé qu’il quitterait le PSG à la fin de la saison, et on imagine qu’il trouvera de quoi rebondir sans trop de problèmes en L1. Lyon est en tout cas définitivement sur les rangs, et c’est Jean-Michel Aulas qui le dit. Invité de l’émission Tant qu’il y aura des Gones sur la chaîne locale TLM lundi soir, le président rhodanien a confirmé qu’il souhaitait le retour d’Hatem, formé à l’OL et parti très vite, en 2008, alors qu’il sortait d’une belle première saison en tant que titulaire avec Benzema.

- Genesio reste

- Ben Arfa va venir

- Aulas est satisfait de la situation



= Ciao l'abonnement, A bientôt le Parc OL, bonne continuation, on se reverra#OL #TEAMOL #TKYDG pic.twitter.com/BT3ZNJHabF — Comptoir OL (@ComptoirOL) April 9, 2018

« On a toujours souhaité (le faire revenir, ndlr), l’année dernière aussi. Avec Gérard Houllier, dans mon bureau à Paris, on avait tapé dans la main. Et puis le lendemain le PSG est arrivé avec, je ne vais même pas dire le montant de la proposition qui lui a été faite… C’est un garçon sympathique, de talent, une année sans jouer c’est terrible. Je ne choisis jamais seul les joueurs. C’est l’entraîneur, le petit groupe de réflexion que l’on a. Je pensais vraiment qu’Hatem allait revenir. Je suis en contact avec son agent qui m’a appelé, mais on n’a absolument pas ouvert les discussions ».

@JM_Aulas : « On a toujours voulu enrôler Hatem Ben Arfa. Maintenant, il a passé une année sans jouer, c’est terrible pour lui » #TKYDG — Olympique & Lyonnais (@oetl) April 9, 2018

Il y a un peu de tout dans cette décla, et notamment un peu de bluff, puisque si Ben Arfa n’était pas allé au PSG il y a deux ans, il aurait signé à Séville. Quoi d’autre ? C’est bien JMA qui décide des recrues, donc s’il a envie d’un joueur et qu’il peut se l’offrir, le joueur en question viendra. Michel Ouazine, l’agent de l’ancien niçois, a confirmé que la porte était ouverte récemment. On va donc dire que c’est bien parti.