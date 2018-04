VIDEO. Ligue 1: Memphis Depay n'a pas l'air super emballé à l'idée de finir sa carrière à Lyon

Memphis Depay content à l'idée de finir sa carrière à Lyon. — Capture d'écran J+1 / Twitter

Les entretiens entre Laurent Paganelli et Memphis Depay en anglais nous avaient déjà offert l'une des plus belles séquences de l'année (l'une des meilleures depuis l'interview de Mario Balotelli).

Mais parce qu'on en n'a visiblement jamais assez, l'intervieweur de bord de terrain de Canal Plus a remis ça avec le Néerlandais. Au-delà du malaise de cet échange capturé par les caméras de J+1, le summum est atteint à l'arrivée de Jean-Michel Aulas. En plus de découvrir que le niveau en anglais du président lyonnais n'est pas si loin de celui de Paganelli (le fameux « My Children »), on voit la tête culte de Memphis Depay lorsqu'il apprend que son patron semble décidé à le garder un long moment.

« Il reste ici. A jamais. »

Quand Laurent Paganelli demande pour quelle somme, il serait prêt à vendre son attaquant au Real Madrid, Jean-Michel Aulas emploie le classique: « Il reste ici. A jamais. » Une remarque qui nous vaut donc la tête de la journée: un appel à l'aide à la caméra, et aux téléspectateurs.

Un but et quatre passes D, contre Metz

Sur le terrain, le Néerlandais continue d'impressionner. Il reste sur quatre buts sur les trois derniers matchs (dont celui de la victoire, contre Marseille). Hier, contre Metz (5-0), il a marqué une nouvelle fois et donné quatre passes décisives. Dommage qu'il n'aille pas au Mondial. A ce rythme-là, Jean-Michel Aulas aurait pu continuer à faire grimper les enchères encore un long moment.