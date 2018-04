Ligue 1 EN DIRECT: Les buts, c'est comme le ketchup... Sainté, Strasborg et Nice marquent en même temps... Le multiplex en live

Les chocolats, c'est bien. La Ligue 1, c'est mieux. Et comme aux Sports à 20 Minutes, on préfère le football, on est bien content de voir revenur le temps des multiplex, les écrans scindés, les « BUT A LAVAL », le bordel général des pions inscrits simultanément, et on en passe. Ca commencer à 17h et il y aura du beau monde avec en tête de gondole Nantes-Sainté. Il y a aussi de la lutte pour le maintien, évidemment et un derby de l'Est entre Strasbourg et Metz. Ok, c'est pas de la Premier League mais je vous promets qu'on va bien se marrer, surtout si vous vous ramenez dans les commentaires.

>> On se retrouve dès 16h45 pour le multiplex Ligue 1