VIDEO. Evra déguisé en lapin de Pâques pour les enfants malades, c'est à Londres que ça se passe

Depuis qu’il a quitté l’OM sur le coup de folie que l’on sait, on s’est un peu désintéressés de Patrice Evra et de ses vidéos du lundi parfois lunaires. Mais on fait une petite exception pour la dernière en date, une visite touchante aux enfants malades du Newham University Hospital de Londres.​..déguisé en lapin de pâques. On y voit en effet l’ancien défenseur des Bleus distribuer du chocolat à tour de bras dans sa nouvelle tenue avant d’enlever le masque avec un grand sourire. Ce dernier est contagieux de la joie des enfants fait plaisir à voir. Plus que le temps de jeu de Patoche à West Ham en tout cas.

What a day... I just want to say thanks to the kids and staff at hospital who do incredible work. Easter is for happiness, family, sharing and chocolate. I love this bunny and I always love this game! #happyeaster #easterbunny #chocolate #ILoveThisGame pic.twitter.com/jNWdAKMY6s