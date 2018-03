Mercato: Le PSG hésiterait entre Thomas Tuchel et Joachim Löw pour remplacer Emery

Joachim Low lors de France-Allemagne, le 13 novembre 2013 au Stade de France. — BPI/REX Shutterstock/SIPA

La moitié des (bons) entraîneurs du monde ont sans doute vu leur nom passer pour succéder à Unai emery sur le banc parisien ces dernières semaines, mais il semblerait que les options se soient franchement resserrées. Selon l’Equipe, Doha, qui s’est franchement mouillé dans l’affaire contrairement à ses habitudes, aurait jeté son dévolu sur un entraîneur allemand.

L’affaire se jouerait entre Thomas Tuchel, actuellement sans poste, qui a enthousiasmé l’Europe avec le Borussia Dortmund l’an passé et dont les principes de jeu ont convaincu les décideurs parisiens dans leur ensemble, et Joachim Low. Ce dernier ne parle pas le français, ce qui est le cas de tuchel, mais il tient les rênes de la meilleure sélection mondiale depuis plus de dix ans, et il ne serait pas contre une belle expérience en club après la Coupe du monde. Son palmarès parle pour lui, mais sera-t-il capable de réitérer avec un club au quotidien ce qu’il a réussi à mettre en place à l’échelle de la Mannaschaft ?

Bilan de Joachim Low avec l'Allemagne :



-Euro 2008 : Finale

-CdM 2010 : 3e place

-Euro 2012 : Demi-finale

-CdM 2014 : Vainqueur

-Euro 2016 : Demi-finale



Quel sélectionneur peut se vanter d'une telle régularité à ce niveau ? — Louis (@HueberLouis) March 29, 2018

Les pistes italiennes (Conte, Ancelotti) se seraient donc refroidiées, alors qu’Antero Henrique, qui rêve toujours de placer un de ses poulains sur le banc (Conceiçao, Villas-Boas), n’arriverait pas à imposer ses vues à Doha. On devrait être fixés rapidement.