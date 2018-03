L'artiste qui avait foiré le buste de Ronaldo a remis ça, et c'est déjà un peu mieux

FOOTBALL Vivement 2019 et la prochaine version de CR7 par Emanuel Santos...

Le buste de Cristiano Ronaldo sur l'île de Madère. — Armando Franca/AP/SIPA

Du travail, encore et encore. La maxime stakhanoviste de Cristiano Ronaldo vaut aussi pour Emanuel Santos, l’homme qui s’était ridiculisé en sculptant un portrait assez peu ressemblant de la star portugaise l’année dernière. L’artiste s’est nourri des critiques pour avancer et retenter le coup. Résultat, en 2018, à force d’efforts, son buste de CR7 est nettement plus ressemblant.

Bon, c’est pas encore ça et il faudra entre autres régler le problème de ces yeux de cyborg archi-flippants mais le travail sur les dimensions et la forme du visage est notable. En 2019, Emanuel réussira peut-être à nous sortir un portrait parfaitement fidèle à l’idole. C’est un peu comme les jeux vidéo de foot, finalement : on gagne chaque année en réalisme.