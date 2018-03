Thérapie de couple: Al-Khelaïfi et Henrique rendent visite à Neymar au Brésil (pour le retenir?)

FOOTBALL Nasser al-Khelaifi et Antero Henrique se sont rendus au Brésil pour voir Neymar...

Photo de famille — Instagram

On pourrait presque croire être remonté neuf mois plus tôt, en plein mercato estival 2017. Nasser al-Khelaïfi et Antero Henrique sont partis draguer un Neymar convalescent au Brésil. Tout un concept, sachant que l’attaquant auriverde est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2022.

Bien sûr, on fait les mauvaises langues : à la suite de la déroute du PSG en Ligue des champions, les rumeurs sur un retour de Ney en Espagne vont bon train des deux côtés des Pyrénées, et la direction du club se doit bien de faire quelque chose pour retenir sa star dans la capitale.

Double visite pour les dirigeants parisiens

Nasser et Antero ont donc pris leurs billets d’avion pour s’offrir une traversée de l’Atlantique pour rendre visite à Neymar dans un premier temps dans sa villa de Mangaratiba – celle où il fait des giga parties de Counter Strike avec ses potes – dans l’Etat de Rio de Janeiro, puis dans les locaux de l’institut projet Neymar Jr, l’association du crack brésilien, apprend-on mardi dans L’Equipe​. Le père du joueur a posté sur son compte Instagram une photo de « famille » avec les hauts dirigeants parisiens. Bonne ambiance.

La visite au QG de l’institut était prévue de longue date, mais il est difficile de ne pas voir dans cette escale un voyage diplomatique de la part du boss parisien, désireux de garder l’un des meilleurs footballeurs du monde, un an après l’avoir durement piqué au Barça pour 222 millions d’euros et au prix de nombreuses semaines de négociations. Un retour au Barça et une signature au Real Madrid sont entre autres évoqués.