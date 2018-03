VIDEO. Athlétisme: Une barre à 5,90 m et Lavillenie (re)devient champion du monde en salle

SAUT A LA PERCHE Le Français n'avait plus gagné de compétition majeure depuis les Mondiaux en salle 2016...

Renaud Lavillenie a conquis son 3e titre de champion du monde en salle. — Matt Dunham/AP/SIPA

Le Français Renaud Lavillenie a été sacré champion du monde en salle du saut à la perche pour la 3e fois de sa carrière, dimanche à Birmingham. Le recordman du monde (6,16 m) a offert à la France sa 3e médaille dans ces championnats du monde indoor après l’or de Kévin Mayer à l’heptathlon et le bronze d’Aurel Manga sur le 60 m haies. Il a été le seul à franchir une barre à 5,90 m et a devancé le champion du monde américain Sam Kendricks (5,85 m) et le Polonais Piotr Lisek (5,85 m).

Renaud Lavillenie champion du monde ! Le Français a remporté le concours de saut à la perche des Mondiaux en salle de Birmingham grâce à un saut à 5,90m ! #IAAFworlds @airlavillenie pic.twitter.com/gbpVwwgQsa — France tv sport (@francetvsport) March 4, 2018

Il s’agit d’un retour au premier plan pour Lavillenie qui n’avait plus gagné de grand championnat depuis les Mondiaux en salle de 2016 à Portland. Il avait enchaîné avec une grosse déception aux JO 2016 (2e), marqués par sa défaite face au Brésilien Thiago Braz et ses larmes sur le podium après les sifflets du public de Rio.

L’an dernier, le champion olympique 2012 avait connu une saison hachée par les blessures avant de la terminer par une 3e place aux championnats du monde en plein air à Londres, le seul titre qui manque encore à son prestigieux palmarès.