VIDEO. JO-2018: Des médailles en chocolat et l'énorme déception d'Alexis Contin... Que faut-il retenir de cette 15e journée?

Alexis Contin veut briller sur son épreuve de prédilection. — Vadim Ghirda/AP/SIPA

Bon, encore une fois on partait avec de très gros espoirs de décrocher (au moins) la 16e médaille tricolore lors de ces JO d’hiver et, encore une fois, on est tombé de haut.

Ça a commencé avec l’équipe de France de ski alpin lors de la Team Event, une compétition par équipe hyper agréable à suivre. Mais, après avoir éliminé tour à tour le Canada et l’Italie, les Bleus ont échoué en demi-finale face à l’Autriche.

On a ensuite enchaîné avec un Sylvain Dufour qui termine lui aussi au pied du podium lors de la finale du slalom géant parallèle, et on a terminé la journée par une ENORME déception du côté de la mass start en patinage de vitesse. Alexis Contin, qui visait les étoiles, a vu son rêve s’effondrer

A l’arrivée, le petit gars de Saint-Malo termine le sprint final à une décevante cinquième position. Il était temps que ça se termine, non ?