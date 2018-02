JO-2018: Fourcade laisse le duo Papadakis-Cizeron porter le drapeau tricolore pour la cérémonie de clôture

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron — Bernat Armangue/AP/SIPA

Gabriella Papadakis, médaillée d'argent en danse sur glace mardi, sera dimanche porte-drapeau de la délégation française lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Pyeongchang, a annoncé ce samedi Martin Fourcade.

« Et naturellement, Guillaume (Cizeron, son partenaire en danse) l’accompagnera », a précisé Fourcade, qui était porte-drapeau des Bleus pour l’ouverture des Jeux le 9 février.

« Nous trouvions, en concertation avec Denis Masseglia (le président du Comité national olympique et sportif français), les présidents de fédération et le chef de mission, que la performance de Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron méritait d’être mise à l’honneur lors de la cérémonie de clôture », a expliqué le triple champion olympique de biathlon à Pyeongchang.

Fourcade n’est plus l’avenir de l'équipe de France

Papadakis, dont le costume s’est décousu lors du programme court de la compétition de danse sur glace, a finalement pris la deuxième place avec Cizeron, derrière leurs rivaux n°1, les Canadiens Tessa Virtue et Scott Moir, déjà sacrés en 2010.

« Je pense que le porte-drapeau de la cérémonie de clôture doit symboliser l’avenir et je ne suis pas sûr d’être l’athlète qui symbolise le plus l’avenir en équipe de France », avait déjà averti Fourcade vendredi.