Tournoi des VI Nations: La France s'impose contre l'Italie, mais Guirado «n'est pas dupe»

Une victoire, enfin, mais guère plus. Le XV de France, qui attendait de gagner un match depuis mars 2017 et ce finish échevelé contre le Pays de Galles, a fini par avoir le droit de faire un sourire en venant à bout des Italiens vendredi à Marseille (34-17). Première victoire du tournoi, ça se prend, mais ça n’efface pas les manques encore nombreux d’une équipe encore en grande souffrance pendant une mi-temps. Son capitaine, Guilhem Guirado, en avait conscience.

« On est quand même contents, on ne va pas faire la fine bouche après un an de disette. J’ai été assez dur avec les joueurs, je leur ai demandé beaucoup cette semaine et avant le match. C’est normal si on veut aller chercher les victoires. Il faut se dire les choses pour avancer. Je n’ai pas été le seul, il y a aussi eu le staff. On est content de l’état d’esprit mais on n’est pas dupe, on sait la marge de progression et surtout le travail restant à accomplir. Car on a manqué six ou sept occasions d’essai. Ça fait un peu chier, passez-moi l’expression. Souvent par un peu de précipitation, un problème récurrent ciblé par le staff. Mais sur l’état d’esprit des joueurs, je n’ai rien à redire. Il y a aussi le regret d’avoir laissé échapper le bonus offensif. Notamment sur la dernière action qu’on a décidé de jouer vite alors qu’ils étaient à quatorze. Mais c’est plus facile à dire en tribune »