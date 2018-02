VI Nations: Grâce à un très bon Bastareaud, le XV de France bat une équipe d’Italie trop faiblarde... Revivez le match en live

Bon, l’Italie c’est jouable quand même, non ? Alors que le XV de France entame son troisième match dans ce tournoi des VI nations, on ose encore rêver d’une victoire française ce soir face à une sélection italienne qui s’est mangée plus de 100 points dans les dents en deux rencontres. Mais avec cette équipe de France, on n’est plus sûr de rien. C’est pas comme si on n’avait plus gagné depuis plus d’un an… D’ailleurs, ça à quel goût, déjà, un succès ? Bon, sinon, je vous passe les vannes sur la gueule de bois après la virée nocturne de nos joueurs du côté d’Edimbourg et on va essayer de rester focus sur le terrain.

>> Je vous donne rendez-vous sur les coups de 20h45 pour se mettre dans l’ambiance. Ad’taleur !