Salut les enfants ! On vous souhaite la bienvenue sur 20minutes.fr pour une nouvelle nuit d’épreuves à Pyeongchang. On touche à la fin, mais ne versez pas de larmes s’il vous plaît, il est encore trop tôt. Bon alors, qu’est-ce qu’on va se manger ce soir ? Pêle-mêle, du snow, du patinage artistique, du ski alpin et du ski acrobatique. Pas mal, non ? Franchement, on a connu pire. A commencer par hier soir. Côté Français, avec 15 médailles dans les fouilles à l’heure actuelle, on peut espérer battre le record de Sotchi (qui est justement de 15). Une toute petite médaille, c’est chopable ! Après, si on en prend deux ou trois, on prend aussi hein. On va notamment suivre la Team Event en ski alpin vu que les Bleus ont mis la grooooooosse team. Sinon on encouragera Sylvain Dufour en snow alpin et Alexis Contin en patinage de vitesse. Allez les lads, here we goooooooooo !

>> On se retrouve sur les coups d’une heure et demie du mat' ! A toute les insomniax !!!