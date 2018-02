Un immense merci à tous ceux qui nous ont supportés pendant ces JO, même a l’autre bout du monde à 4h du matin ! Merci pour vos messages d’encouragement et de félicitations ! La vie d’un athlète n’est pas toujours parfaite, mais ce que nous avons vécu ici nous rendra plus fort, j’en suis convaincu. Nous sommes extrêmement fiers de cette belle médaille que nous rapportons à la maison🥈 Thank you everyone for your incredible support. Even from the other side of the world you made us feel loved and supported. An athlete’s journey is full of adventures, and I know that what we’ve been through here is only gonna make us stronger. We are so proud of that beautiful medal, and nothing could ever change that. #papadakiscizeron

