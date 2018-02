8h08: L'IBU annonce le report de l'individuel féminin en biathlon à cause du vent. A priori il faudra attendre demain pour voir Anaïs Bescond et consorts...

⚠️ Due to strong wind hitting the Alpensia #Biathlon Centre and forecasts predicting gusts of more than 15m/s, the Women’s Individual has been moved to tomorrow. The new starting times are the following:

Women’s Individual: 17:15

Men’s Individual: 20:20#PyeongChang2018 pic.twitter.com/8SDXLxBX9v