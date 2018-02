Ça c'est une belle journée. La France s'est réveillée avec deux nouvelles médailles, mardi matin sur les JO de Pyeongchang. Alexis Pinturault et Victor Muffat-Jeandet ont remporté respectivement l'argent et le bronze sur le combiné, derrière l'intouchable Marcel Hirscher. Ça promet pour les prochaines épreuves de ski alpin. La journée est loin d'être terminée, on aura notamment le short track, avec le retour de Thibaut Fauconnet. Malchanceux sur 500m, il tentera de se venger sur 1000m. Ski de fond et hockey sont aussi au programme.

>> Allez hop, on chausse les skis et on y va...