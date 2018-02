VIDEO. JO 2018: Perrine Laffont en or, 1re médaille pour la France, Fourcade décevant... Ce qu'il faut retenir de la seconde journée

Perrine Laffont ouvre le compteur de médailles pour les Bleus — Martin BUREAU / AFP

On l'attendait impatiemment cette première médaille tricolore : Perrine Laffont en ski de bosses nous a régalés en remportant l'or à seulement 19 ans. La championne, qui avait déjà terminé première des qualifications vendredi, est montée en puissance sur les trois run de la finale pour monter sur la plus haute marche du podium. Grosse déception en revanche du côté du biathlon français : Martin Fourcade n'est que 8e avec un 7/10 au tir, Simon Desthieux, 12e, Antonin Guigonnat, 27e et Quentin Fillon Maillet, 48e. C'est l'Allemand Arnd Peiffer qui devient champion olympique du sprint. Maurice Manificat finit 5e en skiathlon et Alexis Contin 11e en patinage de vitesse. Si vous avez raté tout ça, 20 Minutes vous propose une petite vidéo pour savoir en image tout ce qu'il s'est passé ce dimanche 11 à Pyeongchang.