3h57: Et boum, la médaille d'or du snowboard slopestyle est finalement pour l'Américain Redmond Gerard (17 ans!), qui offre au passage à son pays sa première breloque dorée (devant deux Canadiens, Max Parrot et Mark McMorris) ! Pour la France ça ne saurait tarder, on arrête pas de vous le répéter!

At 17, Red is now the youngest American to medal in a #snowboard event at the Olympics! 😱 #GoTeamUSA pic.twitter.com/KFZBCUULD6