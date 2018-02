Disparition: Un ancien footballeur de Manchester United décède des suites d'un cancer

Le football britannique est en deuil. L'ancien interntaional irlandais Liam Miller est décédé dans la nuit de vendredi à samedi ​des suites d’un cancer du pancréas, à seulement 36 ans. Miller avait notamment porté le maillot de Manchester United entre 2004 et 2006, après avoir commencé sa carrière au Celtic Glasgow en 2000. Le club écossais a d’ailleurs indiqué qu’une minute de silence serait observée avant la réception de Partick ce samedi. Un match durant lequel les joueurs du Celtic porteront un brassard noir.

Everyone at #CelticFC is deeply saddened to hear of the passing of former midfielder Liam Miller. Our thoughts and prayers are with his family and friends at this time.



RIP Liam, YNWA. pic.twitter.com/vMkT1CtJ2m