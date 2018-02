VIDEO. Coupe du Roi: Le Barça prend une option sur la finale avec un immense Umtiti

FOOTBALL Suarez a inscrit le but vainqueur au Nou Camp contre Valence (1-0)...

Samuel Umtiti a été impérial contre Valence. — LLUIS GENE / AFP

La complicité Messi-Suarez, décisive pour débloquer le score, a permis au FC Barcelone de dompter Valence 1-0 jeudi en demi-finale aller de Coupe du Roi et de prendre une option sur une cinquième finale consécutive avant le match retour jeudi prochain. Dans un match où Valence, replié en défense, a longtemps donné du fil à retordre au Barça, Lionel Messi a débordé au milieu de trois défenseurs et centré pour la tête plongeante de Luis Suarez (67e).

[🎞️RESUME] 🏆 Copa del Rey 🇪🇸 Contre Valence, Barcelone prend une option pour la finale

⚽️ Grâce à un but de l'inévitable Luis Suarez 💪https://t.co/8dvZ5AEPnn — beIN SPORTS (@beinsports_FR) February 1, 2018

Ce but d'avance au Camp Nou et le fait d'avoir gardé sa cage inviolée à domicile placent en position de force Barcelone, vaincu en finale en 2014 avant de gagner trois fois d'affilée l'épreuve (2015, 2016, 2017). «Nous avons un avantage minimum, mais il reste 90 minutes à jouer, c'est encore très long et Valence est toujours fort lorsqu'il joue à domicile», a commenté Suarez au micro de la chaîne espagnole Gol.

Si le Barça venait à remporter sa 30e Coupe du Roi, un record, lors de la finale prévue le 21 avril, il pourrait devenir la première équipe à gagner cette compétition quatre années d'affilée depuis l'Athletic Bilbao entre 1930 et 1933... Evidemment, il faudra que les Catalans survivent à la chaude ambiance du stade Mestalla lors de la demie retour. Mais au vu d'une telle solidité, avec un Samuel Umtiti impérial derrière, difficile d'imaginer ce Barça-là baisser la garde.