NBA: L'ancien joueur de San Antonio Rasual Butler est décédé dans un accident de voiture

Rasual Butler lorsqu'il portait le maillot des Spurs. — John Bazemore/AP/SIPA

L'ancien joueur de NBA Rasual Butler, qui a porté notamment les couleurs de Miami et San Antonio, et son épouse, la chanteuse Leah LaBelle, sont morts dans un accident de voiture mercredi matin à Los Angeles, a-t-on appris auprès des autorités. Butler, 38 ans, a perdu le contrôle de sa voiture avant de heurter trois horodateurs et un mur à Studio City, dans la banlieue de Los Angeles, mercredi vers 02H30, selon la police.

Leah LaBelle, 31 ans, une chanteuse canadienne de r'n'b, est morte à ses côtés. L'ancien arrière-ailier avait fait ses débuts en NBA en 2002, drafté par les Miami Heats. Jusqu'à sa retraite en 2016, il avait porté le maillot de huit franchises (Miami, La Nouvelle-Orléans, Los Angeles, Chicago, Toronto, Indiana, Washington et San Antonio).