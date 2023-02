Sept ans après les avoir fusionnées, faut-il rediviser les régions Auvergne et Rhône-Alpes ? Selon La Dépêche du midi, le sujet serait sur la table du chef de l’Etat qui souhaite rapprocher la population de ses élus. Emmanuel Macron envisagerait alors, pour une future réforme institutionnelle, de redécouper quatre grandes régions : l’Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, le Grand-Est et l’Auvergne-Rhône-Alpes. Cette dernière est devenue la troisième région plus grande région de France métropolitaine en 2016, avec près de 70.000 km2 de superficie. Elle compte près de 8 millions d’habitants.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Est-ce une bonne idée de revenir à deux régions ? Qu’avez-vous pensé de la réforme à l’époque ? Qu’a-t-elle changé pour vous ? Êtes-vous désormais satisfaits et fiers d’être habitants de la région Auvergne-Rhône-Alpes ?

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci d’avance.