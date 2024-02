L’accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur« J’accepte », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires. J’accepte Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n’hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton« J’accepte pour aujourd’hui » dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la pagePolitique de gestion des cookies

Bienvenue dans « Minute Papillon ! », le podcast original de la rédaction de 20 Minutes. Nous accueillons pour cet épisode Eve Gilles, Miss France 2024, qui s’est prêtée au jeu de l’interview audio. Pas de caméra, pas d’appareil photo, mais un micro, dans l’intimité du studio podcast de notre média, à Levallois. Au programme de cet échange : la beauté, mais aussi les normes pesant sur les femmes, l’acceptation de soi, mais aussi l’ambition et son amour pour les sciences.

Que dit la gagnante du concours de beauté le plus célèbre de France, organisation qui demande à toutes ces candidates d’être « représentatives de la beauté », de cette qualité ? Rappelons que la beauté est un atout pour trouver un partenaire ou du travail, comme le rapporte notamment Jean-François Marmion dans son ouvrage Psychologie des beaux et des moches (éd. Sciences humaines, 2020). Mais la beauté peut aussi constituer un handicap pour les femmes par rapport à un homme, selon deux études menées dans les universités du Southwest et du Colorado, publiées dans le Journal of Social Psychology en 2010.

S’aimer, et aussi ses taches de naissance

Quelle partie de son corps préfère Eve Gilles ? « J’aime plein de petites choses chez moi (…) Toutes mes émotions passent par mon regard. C’est pour cela que, s’il y a bien une partie de mon corps que j’aime, ce sont mes yeux. Et de plus en plus, j’adore une tache de naissance que j’ai dans le dos. Je l’adore ! Les gens pensent que c’est un tatouage. Alors que pas du tout, je n’ai pas de tatouage », souligne la jeune femme.

Aimer son corps, malgré les injonctions et les critiques qui n’ont pas épargné la gagnante du concours, que ce soit sur sa coupe de cheveux ou son poids… « Il y a beaucoup de regards, et surtout il y a beaucoup de personnes qui donnent leur avis, comme si on ne les voyait pas. Alors qu’en fait, on s’en rend compte, souligne Eve Gilles. Les gens pensent que, pour être une femme, on a besoin d’être dans un moule. On a besoin d’avoir une silhouette parfaite, enfin, leur "perfection" (…) Alors que le corps parfait, c’est le corps que chaque femme a. Il n’y a pas de corps imparfait. Et justement, peut-être que les imperfections que nous, on voit, c’est ce que les autres chérissent. Donc il faut s’accepter, il faut s’aimer, et arrêter de dire à une femme "tu es trop ci, tu es trop ça, tu n’es pas assez ci, tu n’es pas assez ça". Elle est elle-même, elle fait ce qu’elle veut. On ne peut pas changer de morphologie. On ne peut pas changer une personne. Et pour moi, chaque personne doit être unique (…) Il faut être ce qui fait ce qu’on ne peut pas rentrer dans une case ! ».

Découvrir les sciences « de la même manière qu’un jeu de société »

Alors que durant un an, les Miss sont propulsées dans des vies folles, invitées à de nombreux événements et promotions, Eve Gilles est motivée par un esprit « de guerrière, qui fonce, qui va au bout des choses », et ce, « sans se travestir ». En licence de mathématiques, se destinant à la statistique, Eve Gilles souhaite représenter les Français et Françaises, mais aussi promouvoir les matières scientifiques auprès du plus grand nombre. Un domaine qu’elle chérit depuis longtemps. « Je n’ai jamais eu de pression sur le fait que j’allais faire des mathématiques. Et que ce ne serait pas féminin. Je ne l’ai jamais vu comme cela. J’ai toujours adoré les mathématiques (…) D’une manière générale, les gens ne sont pas attirés par les mathématiques parce qu’elles sont décrites comme quelque chose d’hyperdur, qu’on n’arrivera jamais. Moi, j’ai envie de montrer que les matières scientifiques, il ne faut pas en avoir peur. Si on les aborde de la même manière qu’un jeu de société, on le vivra beaucoup mieux, et cela attirera plus de monde ».

La jeune femme invite par ailleurs à suivre ses réseaux sociaux et les événements prochains, qui pourraient promouvoir les matières scientifiques… Pour la suite de cet entretien, c’est dans le lecteur audio ci-dessus, et sur votre appli d’écoute préférée, en cherchant le podcast « Minute Papillon ! ».