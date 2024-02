«Portal Kombat », c’est le nom donné à un vaste réseau de propagande russe découvert récemment. Ce nom lui a été attribué par le service gouvernemental français de lutte contre les ingérences étrangères en ligne Viginum.

Dans son rapport de février 2024, Viginum décrit « Portal Kombat » comme un réseau « structuré et coordonné », « constitué d’au moins 193 sites », dont « l’objectif principal semble être de couvrir le conflit russo-ukrainien en présentant positivement "l’opération militaire spéciale" et en dénigrant l’Ukraine et ses dirigeants ».

Dans le rapport, Viginum liste vingt canaux Telegram pro-russes parmi les sources principales de l’écosystème derrière le portail « pravda-fr.com », constitué de sites Internet ciblant la France.

« Via ces différents canaux, les articles diffusés servent principalement à la couverture du conflit en Ukraine en présentant d’une part positivement l’invasion russe aux populations occidentales et, en dénigrant d’autre part, l’Ukraine et ses dirigeants, régulièrement présentés comme "corrompus", "nazis" ou "incompétents". »

Plusieurs canaux désormais inaccessibles

Depuis hier, les sphères francophones pro-russes sont en ébullition sur les réseaux sociaux. La raison ? Telegram aurait censuré plusieurs canaux de « réinformation », mentionnés dans le rapport de Viginum. Comptant plusieurs dizaines de milliers de membres, ces chaînes seraient désormais inaccessibles sur la plateforme.

« La censure continue : le gouvernement français a décidé d’interdire l’accès à différentes chaînes Telegram qu’il accuse de désinformation sur notamment la Russie et l’Ukraine… », peut-on par exemple lire dans une publication postée jeudi.

Après vérification, les vingt canaux mentionnés dans le rapport comme les « vingt chaînes Telegram francophones les plus utilisées comme sources d’articles de pravda-fr.com », ne sont effectivement plus accessibles en France. A la place s’affiche un message (en anglais) : « Cette chaîne ne peut être diffusée car elle enfreint la règlementation locale. » Les messages issus de ces chaînes partagées sur d’autres canaux sont également remplacés par ce message.

Contactée via son service presse, la plateforme n’a pour le moment pas répondu à nos sollicitations concernant la raison de l’inaccessibilité de ces chaînes.

Depuis que ces canaux sont inaccessibles, plusieurs d’entre eux ont déjà des chaînes miroir, c’est-à-dire de nouveaux comptes qui prennent le relais pour continuer à publier leur contenu.