Quelle prochaine adresse la propagande russe va-t-elle faussement attribuer à Volodymyr Zelensky ? Le 495 Grove Street à New York, aussi connu comme l’appartement de Monica, Rachel et Phoebe ? La villa Alma, au Mexique, qui a abrité des cœurs brisés ? Depuis le début de la guerre en Ukraine, le président ukrainien est attaqué sur ses supposées possessions immobilières à l’étranger.

La dernière salve d’attaques lui attribue – à tort – la propriété d’un bien dont personne ne veut : l’ancienne villa de Joseph Goebbels, le ministre nazi de la propagande durant le IIIe Reich. L’édifice, toujours debout mais qui se dégrade, a été construit à la fin des années 1930 près du lac de Bagensee. Il est aujourd’hui la propriété de BIM, une société qui gère les biens immobiliers du Land de Berlin.

Cette fausse accusation provient de YouTube. Dans une vidéo publiée le 24 décembre, une femme qui se présente sous le nom de Sabine Mels affirme que le président a acquis l’ancienne villa du dirigeant nazi. Se présentant comme étant une ancienne employée de BIM, elle montre un document, qui démontre selon elle que l’acheteur est une société détenue par Volodymyr Zelensky.

La vidéo de la prétendue Sabine Mels a été vue 14.000 fois en deux semaines - ce n'est pas un succès d'audience. - Capture d'écran YouTube

« Il s’agit d’une information complètement fausse. Le terrain appartient toujours au Land de Berlin », explique une porte-parole de BIM à 20 Minutes, qui ajoute qu’aucune femme nommée Sabine Mels n’a jamais travaillé pour leur organisation. D’ailleurs, la propriété, qui a été en vente il y a quelques années, ne l’est plus : « Avec le changement de la politique immobilière du Land de Berlin, une vente n’est pas à l’ordre du jour. Nous sommes en contact avec l’État fédéral, la commune de Wandlitz et le Land de Brandebourg et discutons des potentiels de développement possibles pour l’ensemble du site ».

A chaque fois, aucune preuve ne montre que le président a acheté la villa

Avant cette demeure en Allemagne, la propagande russe a attribué des villas luxueuses à Volodymyr Zelensky un peu partout dans le monde, à chaque fois dans des lieux prisés de la jet-set. Trois mois après le début de l’invasion russe de l’Ukraine, un site internet obscur enregistré à Tuvalu reprend les éléments de langage d’un ancien député ukrainien, qui affirme que Volodymyr Zelensky a acheté une villa à Miami pour 34 millions de dollars. L’ancien acteur serait-il le voisin de Booba et Jennifer Lopez ? L’affirmation est un coup d’épée dans l’eau : le site américain de fact-checking Snopes n’a trouvé aucune trace d’une telle acquisition. Nos confrères rappellent que l’ex-député ukrainien a d’ailleurs été déchu de sa capacité à écrire des lois car il a repris des éléments de propagande russe.

Ensuite, c’est l’Angleterre qui aurait eu les faveurs de Volodymyr Zelensky selon plusieurs sites russes, qui attribuent au président et à sa femme l’achat d’un superbe manoir avec terrain de tennis et piscine dans la campagne au nord de Londres. Ils affirment que le couple prépare sa fuite du pays, accusation qui est reprise dans les posts qui accusent Volodymyr Zelensky d’avoir acheté la villa en Allemagne.

Sotheby’s realty, l’agence immobilière qui propose la vente de ce manoir anglais de 14 chambres, n’a pas répondu aux sollicitations de 20 Minutes. Toutefois, la propriété est toujours en vente sur leur site, laissant penser qu’aucun acquéreur ne s’est présenté à ce jour.

Une accusation tournée en ridicule

De nouvelles attaques contre le président ukrainien arrivent à l’été 2023, après quasiment un an et demi de guerre et alors que l’armée ukrainienne a lancé une contre-offensive. Cette fois-ci, le président ukrainien aurait jeté son dévolu sur la Côte d’Azur. Dans un tweet vu un million de fois et repéré par Nice-Matin, Liz Churchill, un compte qui comptait alors 270.000 abonnés, attaque le soutien financier américain à l’Ukraine en présentant la photo d’une demeure cossue dont elle attribue la propriété à Volodymyr Zelensky.

La fausse accusation a été vue plus de deux millions de fois. - Capture d'écran X

La responsable de l’agence immobilière locale qui a proposé la maison à la vente a qualifié la rumeur de « ridicule » auprès de nos confrères, expliquant que la propriété avait été retirée de la vente en raison de plusieurs facteurs défavorables. « Nous n’avons fait aucune visite », avait-elle conclu.

Sur X, des internautes s’étaient moqués de cette attaque contre le président en publiant diverses photos de supposées demeures du chef de l’Etat, comme le Taj Mahal ou le château de Versailles.

Des internautes se sont moqués du tweet de Liz Churchill, comme ici en rendant Volodymyr Zelensky propriétaire du château de Versailles. - Capture d'écran X

En août 2023, c’est un anonyme sur YouTube qui affirme que la belle-mère de Volodymyr Zelensky a acheté une villa luxueuse en Egypte. L’anonyme se présente comme étant un journaliste d’investigation. Problème : on ne trouve aucune trace de cet homme en ligne. Un journal nigérian a publié un document qui serait le contrat de propriété. Une preuve qui n’est pas une, puisqu’on trouve le même document prototype sur le site d’une agence immobilière, comme nous le rappelions alors.

Enfin, en décembre 2023, rebelote : Volodymyr Zelensky est accusé – sans preuve – d’avoir acheté une villa à 20 millions de dollars en Floride.

Des accusations qui visent à affaiblir le soutien occidental à l’Ukraine

Toutes ces accusations visent à bâtir l’image d’un président corrompu, qui cherche à fuir son pays en guerre. Elles visent aussi à affaiblir le soutien occidental à l’Ukraine, comme Liz Churchill qui met en parallèle l’aide américaine et le soi-disant achat de la villa sur la Côte d’Azur, ou la prétendue Sabine Mels qui fait semblant de s’indigner de ce faux achat en pleine guerre : « Avec tous les innombrables scandales de corruption qui entourent l’Ukraine, je ne peux pas m’empêcher de penser que l’argent transféré par l’Allemagne et nos partenaires pourrait être utilisé pour un achat aussi vil et tordu ».

La vidéo accusant faussement la belle-mère de Volodymyr Zelensky d’avoir acheté une villa en Egypte avait été reprise par François Asselineau, ancien candidat à la présidentielle en France, qui avait également dénoncé le « détournement de fonds ». « Les contribuables français peuvent au moins avoir la consolation de savoir plus précisément à quoi sert leur argent, que Macron et Von der Leyen envoient par milliards au régime néo-nazi de Kiev », avait-il écrit.

Accuser Volodymyr Zelensky d’avoir acheté l’ancienne villa de Goebbels, un dirigeant nazi, est dans la droite ligne du discours des dirigeants russes : Vladimir Poutine a justifié l’invasion du pays par sa volonté de « dénazifier » le pays.

Ces accusations se nourrissent aussi des révélations des Pandora papers. Une enquête d’un consortium de journalistes internationaux avait montré en 2021 que Volodymyr Zelensky n’avait pas déclaré certains montages financiers impliquant des sociétés basées dans des paradis fiscaux. Ainsi, Volodymyr Zelensky est accusé, dans la vidéo de la prétendue Sabine Mels, d’avoir acheté la villa de l’ancien ministre d’Hitler via la société Film Heritage, qui apparaît dans ces Pandora papers.

Le président ukrainien a bâti sa fortune lorsqu’il était acteur. En 2022, la presse italienne a révélé que sa femme était propriétaire d’une villa en Toscane, un bien acquis en 2017 pour 3,8 millions d’euros, selon le site d’investigation ukrainien Slidstvo.info. Son épouse Olena était également propriétaire d’un appartement en Crimée depuis 2013. Le bien, mis en vente en 2019, a été saisi par les Russes et revendu en octobre 2023, selon le Moscow Times.