Même Elon Musk s’en est mêlé : le présentateur américain conservateur Tucker Carlson, ancien de Fox News, pourrait faire l’objet de sanctions de Bruxelles à cause de son interview du président russe. Dans un tweet vu plus de 35 millions de fois depuis sa publication mercredi, Brian Krassenstein, un investisseur américain affirme que « l’Union européenne chercherait à obtenir des sanctions et une "interdiction de voyager" à l’encontre de Tucker Carlson pour son interview du président russe Vladimir Poutine. »

Une crainte amplifiée par Elon Musk à ses près de 172 millions d’abonnés sur X. « Si c’est vrai, cela serait effectivement perturbant », a-t-il commenté en relayant le tweet de Brian Krassenstein.

FAKE OFF

Cette rumeur est partie d’un tweet d’un député européen, Guy Verhofstadt, qui a demandé que l’UE se penche sur l’idée d’une « interdiction de voyager » visant le présentateur américain. En aucun cas ce message ne constitue une annonce officielle d’une sanction qui viserait Carlson Tucker.

En effet, le processus pour décider d’une sanction au niveau européen est encadré : pour viser une personne, un régime ou un bien, il faut qu’il y ait une décision par consensus au sein du Conseil de l’Union européenne, qui représente les gouvernements des Etats membres. Ces décisions sont prises « sur la base de propositions du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et après discussion au sein des groupes de travail compétents du Conseil », explique à 20 Minutes une représentante de la Commission européenne. Un simple souhait émis par un député européen ne suffit donc pas.

Pas de discussions en cours au sujet de Tucker Carlson

Une porte-parole du Conseil européen nous confirme que Tucker Carlson ne fait pas actuellement l’objet de mesures restrictives au sein de l’UE. Pourrait-il faire l’objet de futures sanctions ? Des propagandistes pro-Kremlin et anti-ukrainiens ont déjà été visés par des sanctions dans l’Union européenne. « Je ne suis pas en mesure de faire des commentaires ou de préjuger s’il le sera à l’avenir », nous répond cette porte-parole. Le Conseil européen a indiqué à nos confrères américains de Newsweek qu’il n’y a pas de discussions en cours au sein du Conseil au sujet de Tucker Carlson.

Depuis l’invasion de l’Ukraine en 2014, les 27 ont pris des mesures contre des dirigeants russes, des oligarques ou encore des commandants de Wagner. Des responsables des massacres de Boutcha et de Marioupol, des déportations d’enfants ukrainiens ou encore de frappes de missiles contre des civils figurent aussi dans cette liste.