C’était un vol rocambolesque. En septembre 2019, un WC en or massif de l’artiste italien Maurizio Cattelan exposé au palais de Blenheim en Angleterre avait été dérobé. Quatre ans plus tard, quatre hommes ont finalement été inculpés pour vol. Il faut dire que c’était tentant, puisque l’œuvre en or 18 carats, baptisée « America » et comprenant siège, cuvette et chasse d’eau opérationnels était évaluée à 4,8 millions de livres (5,5 millions d’euros).

Elle faisait figure de pièce phare de l’exposition consacrée à l’iconoclaste Maurizio Cattelan dans ce palais baroque du 18e siècle, situé dans l’Oxfordshire et où était né Winston Churchill. Raccordé à la plomberie du bâtiment, le WC était opérationnel et à disposition des visiteurs pour une durée maximale de trois minutes. « L’œuvre est présentée comme égalitariste par l’artiste de 58 ans qui affirme qu’il s’agit "de l’art du 1 % (comprenant les personnes les plus riches de la planète) pour les 99 autres pour cent" », rappelait d’ailleurs Le Monde au moment du vol.

Un WC emporté et c’est l’inondation

En annonçant les inculpations lundi, le bureau du procureur (Crown Prosecution Service, CPS) a indiqué que les quatre hommes seront présentés à la justice le 28 novembre. James Sheen, 39 ans, a été inculpé de vol, de conspiration pour déplacer un bien volé et de transfert de bien volé. Michael Jones (pas l’acolyte de Jean-Jacques Goldman), 38 ans, a été inculpé de vol, tandis que Fred Doe, 35 ans, et Bora Guccuk, 39 ans, ont été tous deux inculpés de conspiration pour déplacer un bien volé.

Au lendemain du vol, la police avait expliqué que les voleurs s’étaient introduit dans le palais durant la nuit du 13 au 14 septembre et quitté les lieux au petit matin, avec le précieux WC, occasionnant d’importants dommages et une inondation.

Les toilettes « America » avaient été exposées pour la première fois au musée Guggenheim de New York, où elles avaient été utilisées par quelque 100.000 personnes entre septembre 2016 et l’été 2017. Surtout, elles avaient été proposées en prêt à Donald Trump, alors occupant de la Maison-Blanche, par le musée Guggenheim après avoir refusé de confier au milliardaire un tableau de Vincent Van Gogh. Gogues ou toilettes, c’est la même chose, non ?