Un sordide drame familial. Un Pakistanais et son épouse ont été condamnés ce mardi en première instance à la prison à perpétuité pour le meurtre de leur fille, en Italie en 2021, sur fond de mariage forcé. L’oncle de la jeune femme a été condamné à 14 ans de réclusion tandis que deux cousins, également poursuivis, ont été acquittés dans cette affaire qui a ému la péninsule.

Selon le tribunal de Reggio Emilia, dans le centre de l’Italie, les parents ont été les commanditaires de ce meurtre tandis que l’oncle est celui qui a étranglé la jeune femme, mais en raison d’une procédure judiciaire accélérée, il a bénéficié d’une peine allégée. Saman Abbas, une jeune femme de 18 ans qui vivait à Novellara, près de Bologne, dans le nord de l’Italie, a disparu en mai 2021. Elle avait refusé l’année précédente la demande de sa famille d’aller se marier avec un cousin au Pakistan.

La mère toujours en fuite

Mineure, elle s’était alors tournée vers les services sociaux et avait été placée dans un foyer en novembre 2020. Elle avait dénoncé ses parents à la police mais était retournée les voir le 11 avril 2021, avant de disparaître. Début mai, les policiers ont trouvé le domicile familial vide, les parents étaient partis au Pakistan.

La jeune femme a probablement été tuée dans la nuit du 30 avril au 1er mai, selon des images de vidéosurveillance sur lesquelles on peut voir cinq personnes quittant le domicile familial avec pelles, pied de biche et seau, revenant deux heures et demie plus tard. Le père de la jeune femme, Shabbar Abbas, arrêté au Pakistan et incarcéré dans ce pays depuis novembre 2022, a été extradé vers l’Italie en août 2023, tandis que l’oncle avait été remis plus tôt par la France aux autorités italiennes. La mère est toujours en fuite, tandis que les quatre hommes étaient présents à l’audience.