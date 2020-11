C’est un monolithe métallique qui n’en finit plus d’intriguer. Sa découverte, mi-novembre, dans le désert, dans le sud de l’État de l’Utah (ouest des Etats-Unis) avait déjà alimenté toutes sortes de spéculations inspirées de la science-fiction. Des fonctionnaires locaux, qui survolaient en la zone pour y recenser les mouflons, avaient repéré ce prisme triangulaire étincelant, qui dépassait de plus de 3,5 mètres du sol rougeâtre du sud de l'Etat de l'Utah.

Qui avait donc bien pu le poser là ? En déposant leur hélicoptère pour enquêter, ces fonctionnaires n’avaient trouvé sur place "aucune indication claire ».

Utah officers, on a routine helicopter flyover stumbled upon a mysterious, shiny, metal monolith in the middle of the desert — leaving everyone baffled...



“Who would do this?” pic.twitter.com/G3MJahE4LN