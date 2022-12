Le jeu vidéo français s’est distingué lors des Game Awards 2022, la grande cérémonie internationale organisée ce jeudi soir à Los Angeles. « Stray », dont le protagoniste est un chat de gouttière, a raflé le prix du meilleur titre indépendant.

Crée par le studio BlueTwelve, installé à Montpellier, « Stray » met en scène un félidé dans une cité souterraine peuplée d’humanoïdes et d’étranges créatures. À l’aide d’un drone, le matou doit résoudre une série d’énigmes pour remonter à la surface. Le jeu est disponible sur la console PlayStation et sur la plateforme d’achat Steam.

« C’est un honneur incroyable »

Dans la vaste salle du Microsoft Theater de Los Angeles, les producteurs ont d’abord reçu des mains de l’actrice Jessica Henwick le prix du « Meilleur premier jeu indépendant ». « Merci beaucoup, c’est un honneur incroyable », a réagi Swann Martin-Raget, producteur chez BlueTwelve, en remerciant l’assemblée « de la part de toute l’équipe à Montpellier ». Il a salué leurs proches, amis mais aussi les « chats, évidemment, très importants », sous les rires. « Stray » a ensuite été sacré « Meilleur jeu indépendant ».

Le chat de « Stray » ronronne, se met en boule pour faire la sieste et prend un malin plaisir à dégrader le mobilier. Pour l’aspect visuel, BlueTwelve s’est inspiré de Murtaugh, un chat errant adopté par les cofondateurs du studio. Et Oscar, le sphynx de l’un des membres de l’équipe, a servi de modèle pour les animations. Le jeu plaît aussi aux « vrais » félidés : sur Twitter, le compte « Cats Watching Stray « ( « Chats regardant Stray »), qui répertorie les réactions les plus loufoques de chats observant les péripéties du héros moustachu, compte quelque 36.000 abonnés.









« Elden Ring » élu meilleur jeu de l’année

L’autre grand gagnant de la soirée est le RPG « Elden Ring » (PlayStation, Xbox, PC). Ce jeu a été sacré titre de l’année et a reçu des récompenses pour la meilleure réalisation, la meilleure direction artistique et le meilleur jeu de rôle. Le prochain opus de la saga « The Legend of Zelda » (Nintendo Switch) a obtenu le prix du jeu le plus attendu.