Le chiffre donne le vertige. En consultant à peine dix sites parmi les plus fréquentés en France, l’association UFC-Que choisir retrace que les données collectées au passage sont partagées… plus de 4.000 fois, et avec plus de 1.000 tiers. « Chaque jour, les données personnelles des consommateurs sont traquées, vendues et utilisées à leur insu », dénonce l’association dans un communiqué publié ce jeudi, dans le cadre de la journée européenne de la protection des données.

L’étude d’UFC-Que Choisir pointe « l’ampleur de la collecte et du partage de données opérés par les acteurs du Web, permettant un profilage des consommateurs et les exposant à un véritable pistage à des fins commerciales constant », et qui « incitent à la surconsommation ».

« Gros acheteur de test de grossesse »

D’autant que le profilage est précis. L’association cite l’exemple de la filiale de Microsoft spécialisée dans la publicité, qui classe les consommateurs en fonction de plus de 650.000 traits de personnalité, parmi lesquels : « réceptif aux messages émotionnels », « problèmes d’argent », « dépendance au jeu de hasard », « dysfonction érectile », « dépression », « gros acheteur de test de grossesse », « sympathisant de syndicats », ou encore « dépendance aux opioïdes ».

« Si une fois pris au piège les consommateurs ont en théorie le droit de demander l’effacement de leurs informations, notre étude montre que, dans les faits, cela relève du mirage », écrit aussi UFC-Que choisir dans son communiqué, en exigeant des sites Internet et applications qui collectent les données « une véritable transparence sur l’utilisation qui en est faite », et la garantie pour le consommateur « d’un accès et un contrôle sur les données personnelles qu’ils ont transmis à des tiers ».

L’association rappelle son outil gratuit pour découvrir ce que les plateformes en ligne savent sur nos données personnelles. Tout un programme.