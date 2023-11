La nouvelle, soudaine, un vendredi, a surpris tout le monde. Le conseil d’administration d’OpenAI, qui a lancé la plateforme d’intelligence artificielle générative ChatGPT il y a un an, a annoncé le départ avec effet immédiat du patron Sam Altman, affirmant qu’il n’avait pas toujours été « franc » dans ses communiications avec le board. Si la raison exacte n’est pas connue pour l’instant, la tournure laisse entendre que celui qui est devenu le visage de l’IA dans la Silicon Valley et dans le monde a caché des choses, sans que l’on sache si c’est côté business ou personnel.

« Le départ de M. Altman fait suite à une procédure d’examen délibératif par le conseil, qui a conclu qu’il n’avait pas toujours été franc dans ses communications avec le conseil, faisant entrave à sa capacité à remplir ses responsabilités », précise le conseil d’administration dans un communiqué, annonçant la désignation de la directrice technologique Mira Murati pour faire l’intérim à la tête de l’entreprise.

Keynote la semaine dernière

« J’ai adoré chaque instant à OpenAI. C’était transformatif pour moi personnellement, et j’espère un peu pour le monde. Plus que tout, j’ai apprécié travailler avec des personnes aussi talentueuses. J’aurai davantage de choses à dire sur la suite plus tard », a réagi Altman, âgé de 38 ans

Face à une ascension fulgurante, avec une valorisation d’OpenAI à 80 milliards de dollars, congédier un CEO aussi subitement est sans précédent ou presque. Sam Altman était encore sur la scène du sommet Asie-Pacifique, à San Francisco, ce jeudi. La semaine dernière, il présentait la première conférence pour développeurs d’OpenAI.

En 2021, sa soeur cadette Annie Altman l'avait accusé sur Twitter d'abus sexuels remontant à leur enfance. Sam Altman n'a jamais publiquement réagi à ces allégations qu'aucun média n'a été en mesure de vérifier ou de corroborer. A ce stade, rien n'indique que la décision du conseil d'administration ait un lien avec ces allégations.