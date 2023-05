Après la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron fait un choix plus tourné vers l’économie et l’innovation. Le président français reçoit le patron de Tesla et Twitter, Elon Musk, ce lundi matin à l’Élysée en marge du sommet « Choose France », a annoncé l’Élysée, confirmant une information de FranceInfo.

Ils vont discuter de « l’attractivité de la France et de ses industries », a précisé la présidence. Le chef de l’État recevra dans l’après-midi plus de 200 grands patrons de multinationales au château de Versailles pour la sixième édition de « Choose France », marquée par un montant record de 13 milliards d’euros d’investissements annoncés.