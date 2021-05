Google I/O 2021 EN DIRECT : L'IA de Google capable de discuter avec un humain de n'importe quel sujet

19h25: Démonstration impressionnante d'une conversation naturelle avec l'IA

Jusqu'à présent, les modèles de Google restaient très scriptés. La machine sonnait presque comme un humain, mais le dialogue devait être sur un thème précis (réserver un restaurant, par exemple). Là, le nouvelle modèle LAMDA peut discuter de sujets ouverts. On a eu une démonstration d'une discussion avec la planète Pluton, et surtout avec un avion en papier en papier. Qui explique ce qu'il ressent en volant, qu'il s'est une fois écrasé dans une flaque. Google a clairement gardé un exemple presque parfait, et Sundar Pichai précise que le modèle est expérimental, et répond parfois n'importe quoi. Mais on est un peu plus près d'une IA capable de passer le test de Turing.