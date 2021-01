Les marmottes mises en scène dans un spot France 3. — Capture d'écran France 3

Elles jouent au curling, au rugby, font de l’escrime, interprètent des scènes de films cultes, et mettent même parfois le chocolat dans le papier alu… Les célèbres marmottes, que les téléspectateurs de France 3 connaissent déjà depuis 2015, font désormais le buzz outre-Atlantique. Les Américains ont découvert cette semaine les clips vidéo mettant en scène ces petites marmottes virtuelles, et ils adorent ! Depuis le 28 décembre, ces petits mammifères sont en effet devenus de vraies stars sur les réseaux sociaux aux États-Unis.

Tout est parti du tweet d’un internaute américain, Jamie, qui a découvert par hasard une séquence où les marmottes jouent au curling. « Ok, qui a fait ça ? », demande-t-il alors sur Twitter. Son post est très rapidement devenu viral, il a été vu plus de 4 millions de fois, et retweeté par plus de 35.000 utilisateurs de Twitter. Certains n’hésitant pas à partager à leur tour des versions des marmottes en Daft Punk, sur le Titanic, dans Pulp Fiction, ou encore dans la torride scène de Neuf semaines et demie.

« Est-ce que cela est réel ? »

De nombreux internautes se sont alors mis en quête de savoir qui était à l’origine de ces détournements. Après avoir dans un premier temps soupçonné les Canadiens, ils ont finalement découvert que les clips mettant en scène ces petits mammifères étaient une création française. Ils ont également découvert qu’elles avaient pratiqué pléthore d’autres activités telles que le basket, le ski, le hip-hop, le cor des Alpes…

Les images ont même été reprises par quelques stars, comme l’actrice Octavia Spencer ou encore Alyssa Milano, qui s’est demandé « si tout ça était réel ? ». « Oui ! Tout à fait réel ! Nous pourrons vous les montrer lorsque vous viendrez dans les Alpes françaises », a répondu avec humour France 3 Alpes.

Yes ! Quite real ! We can show them to you when you come in the french alps 😎 😎 — France 3 Alpes (@f3Alpes) December 29, 2020

Depuis 2015, durant les vacances d’été et d’hiver, ces marmottes virtuelles – mais plus vraies que nature – sont mises en scène en train de chanter, danser, jouer les acteurs de cinéma ou encore pratiquer toutes sortes de sports dans des spots diffusés sur les antennes de la chaîne France 3.