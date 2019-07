FaceApp sert aussi à alerter sur les dangers du réchauffement climatique

Des internautes ont surfé sur la vague provoquée par l'application pour alerter sur le réchauffement climatique. — Capture d'écran Twitter

Elle a déjà été téléchargée plus de 100 millions de fois. L’application russe FaceApp, qui permet de voir son visage vieilli, continue de faire un tabac sur les réseaux sociaux.

Pendant que certains s’amusent à donner un coup de vieux à leurs stars ou sportifs préférés, d’autres ont décidé d’utiliser la popularité du #FaceAppChallenge pour alerter sur les dangers du réchauffement climatique. Certains internautes se sont demandé à quoi ressemblerait la Terre dans 50 ans, ou quelles espèces animales seraient encore présentes…

Real #faceappchallenge happening and the sad part is it’s getting worse everyday & the world is going crazy over #FaceApp

Slowly unconsciously moving towards the end. pic.twitter.com/A2OXZSW3FG — Vijender Singh (@boxervijender) July 19, 2019

On s’en blc de vos gueules ça c’est beaucoup plus important ptn #FaceApp #GlobalWarming pic.twitter.com/Zv6AimRuRx — Kaneki (@lakaktsuki) July 17, 2019

Des comparaisons plus ou moins drôles ont également fleuri sur Twitter, toujours sur le thème du réchauffement climatique.

We don't need the Faceapp to see what plastic will look like in 50 years. We already know and so should you. #4ocean pic.twitter.com/Je91hUapsg — 4ocean (@4oceanBracelets) July 18, 2019