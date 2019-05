Elle dénonce la partialité des géants d’Internet. La Maison Blanche a accru ce mercredi son offensive contre les réseaux sociaux en lançant une campagne inédite incitant les internautes à témoigner de toute censure qu’ils auraient subi de la part de Facebook, YouTube ou Twitter.

Même si cette initiative dit s’adresser à tous, « quelles que soient vos opinions », elle s’inscrit dans la volonté de Donald Trump de démontrer que ces géants technologiques pratiquent une discrimination présumée contre les utilisateurs de droite. « Trop d’Américains ont vu leurs comptes suspendus, interdits ou dénoncés frauduleusement pour d’obscures "violations" des règles d’utilisation », justifie la Maison Blanche.

Le site officiel de l’exécutif américain invite les personnes souhaitant relater leur mésaventure à cliquer sur un lien dédié pour y livrer par écrit leur expérience. « Partagez votre histoire avec le président Trump », suggère la Maison Blanche, en s’adressant aux internautes convaincus d’avoir été victimes d’un « préjugé politique ».

The Trump Administration is fighting for free speech online.



No matter your views, if you suspect political bias has caused you to be censored or silenced online, we want to hear about it! https://t.co/9lc0cqUhuf pic.twitter.com/J8ICbx42dz