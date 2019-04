Illustration de Facebook. — MATHIEU PATTIER/SIPA

« Pourquoi est-ce que je vois cette publication ? » Facebook dévoile ce lundi une nouvelle fonctionnalité pour permettre aux utilisateurs de comprendre facilement pourquoi une publication apparaît dans leur fil d’actualité et de contrôler en un clic la visibilité des publications de leurs amis, pages ou groupes. « Cette nouvelle option apporte des informations complémentaires sur la manière dont vos interactions passées impactent le classement des publications dans votre fil d’actualité », explique le réseau social.

Les publications diffusées sur le fil d’actualité d’un utilisateur sont filtrées et classées par l’algorithme de Facebook, le « Newsfeed Ranking Algorithm ».

Illustration de la nouvelle fonctionnalité de Facebook. - Facebook

Concrètement, vous pourrez désormais voir :

Pourquoi une certaine publication s’affiche dans votre fil d’actualité, par exemple, si la publication provient d’un(e) ami(e), d’un groupe que vous avez rejoint ou d’une page à laquelle vous vous êtes abonné(e).

Le type d’information qui a généralement le plus d’impact sur l’ordre des publications, y compris : la fréquence à laquelle vous interagissez avec des publications provenant de personnes, de pages ou de groupes, la fréquence à laquelle vous interagissez avec un type spécifique de publication (vidéos, photos ou liens, par exemple) et la popularité des publications partagées par les personnes, les pages et les groupes auxquels vous êtes abonné(e).

Des raccourcis disponibles pour personnaliser et contrôler vos paramètres.

« Plus de transparence au niveau des algorithmes »

« Nos utilisateurs nous ont indiqué que la transparence au niveau des algorithmes du fil d’actualité n’était pas suffisante sans les contrôles associés. Ils voulaient pouvoir agir, c’est pourquoi nous avons facilité la gestion de ce qui s’affiche dans le fil d’actualité », explique Facebook.

Le réseau social va également apporter des améliorations à la fonctionnalité « Pourquoi est-ce que je vois cette publicité ? », un outil lancé en 2014. Concrètement, il sera désormais possible de « contrôler les publicités que l’on voit » et de « déterminer les publicités que l’on ne souhaite plus voir apparaître ».