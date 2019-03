La photo d'une famille de Clichy-sous-Bois, partagée sur Twitter par un responsable de Génération identitaire. — Capture d'écran Twitter

« Merci pour cette jolie photo de famille », « Magnifique cliché », « Rarement vu une famille française aussi souriante et heureuse »… En postant jeudi sur Twitter la photo d’une famille d’origine africaine pour illustrer une soi-disant « zone de non-France », le président du groupe Génération identitaire Clément Galant ne s’attendait certainement pas à recevoir ce genre de réactions.

Le militant d’extrême droite avait à l’origine pour intention de susciter l’indignation sur les réseaux sociaux. En publiant cette photo d’une famille vivant dans un quartier populaire de Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), Clément Galant souhaitait clairement provoquer une polémique raciste. Mais il a reçu en retour une vague de messages « bienveillants ».

Photo prise dans une zone de non-France (anciennement appelée Clichy-sous-Bois). pic.twitter.com/ldO49LT6zJ — Clément Galant (@clement_galant) March 28, 2019

« Merci de nous faire partager ce moment de vie »

Des milliers de messages positifs ont été publiés à la suite de ce tweet, la plupart des internautes le remerciant pour le partage de cette belle photo montrant une famille heureuse. « Ils ont l’air heureux d’habiter Clichy-sous-Bois, et leurs enfants sont magnifiques. Merci pour ce partage qui met de bonne humeur », a notamment tweeté l’avocat blogueur Maitre Eolas. « Magnifique cliché Clément, quelle belle famille ! Merci de nous faire partager ce moment de vie. En plus comme l’enfant j’adorais les Mister Freeze étant enfant. Merci de me rappeler les bons moments », a, quant à lui, écrit le journaliste de BFMTV Mohamed Bouhafsi.

Ils ont l’air heureux d’habiter Clichy Sous Bois, et leurs enfants sont magnifiques. Merci pour ce partage qui met de bonne humeur. — Maitre Eolas (@Maitre_Eolas) March 29, 2019

Magnifique cliché Clément, quelle belle famille ! Merci de nous faire partager ce moment de vie. En plus comme l’enfant j’adorais les Mister Freeze étant enfant. Merci de me rappeler les bons moments. 🤷🏼‍♂️👏🏼 — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) March 29, 2019

Merci Clément pour cette jolie photo de famille avec tous ces sourires, elle est magnifique ❤️ (et force au monsieur avec la canne en arrière plan 👊🏾) — Allan Saint-Maximin (@asaintmaximin) March 29, 2019

Rarement vu une famille française aussi souriante et heureuse, merci Clément pour cette superbe photo 👍👌 — Minutes ⭐⭐ (@hamid_dugarry) March 29, 2019

Le message de Clément Galant, toujours en ligne ce samedi, a été retweeté plus de 2.500 fois et suscité plus de 3.000 réponses.

La photo de cette famille de Clichy-sous-Bois est tirée d’un reportage du photographe Hervé Lequeux, qui a capturé plusieurs moments de ce genre à la sortie d’une salle de prière, et dont les clichés ont été publiés sur le site Hans Lucas.