On sait, on sait, les comparaisons entre les robots de Boston Dynamics et Terminator sont totalement éculées. Mais impossible de ne pas frissonner devant le nouvel exploit ce quadrupède métallique. Lundi, le laboratoire, racheté par le Japonais SoftBank à Google, a publié une vidéo dans laquelle SpotMini ouvre la porte pour un camarade moins avancé.

Le premier robot arrive devant la porte fermée. Le second, équipé d’un bras robotique, attrape la poignée, ouvre la porte et la bloque avec sa patte pour la garder ouverte – un geste sans doute emprunté aux humains. Et puis les deux robots passent l’obstacle, pour un exemple de collaboration avancée entre machines préfigurant une sorte d’intelligence collective.

Intervenir dans des zones dangereuses

Au-delà de la peur irrationnelle que provoque une machine anthropomorphique (ou ici zoomorphique), des robots autonomes comme ceux de Boston Dynamics pourraient un jour être utilisés pour intervenir dans des zones dangereuses pour un être humain, en cas de catastrophe naturelle ou industrielle.

Et que ceux qui ont peur d’un soulèvement des machines se rassurent, même si les robots sont capables d’ouvrir une porte ou de faire un salto arrière, ce sont encore des vrais manches sur des skis.

P.B.