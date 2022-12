Interpellé et placé en garde à vue mardi, un homme de 62 ans a été mis en examen et incarcéré dans le cadre d'une information judiciaire pour une série de cinq viols commis entre le 4 décembre 1998 et le 8 juin 2008, en Charente-Maritime ainsi que dans la région parisienne, selon une source judiciaire.

L'homme, soupçonné par les enquêteurs d'être «le prédateur des bois», a été identifié et interpellé notamment avec le concours du FBI, le service d'investigations américain, grâce à l'analyse génétique réalisée à partir de spermatozoïdes retrouvés sur les cinq victimes, a indiqué dans un communiqué la procureure de la République de Paris, Laure Beccuau.

Plus d'informations à suivre sur 20minutes.fr .../...