Waze intègre de nouvelles (précieuses) fonctionnalités

Depuis 2008 et le lancement de sa toute première version, Waze est devenu un incontournable des applications GPS pour téléphone. Elle est même parvenue à faire peur à Google, dont l’application Maps faisait office de référence : le géant américain de la Tech s’en est porté acquéreur dès 2013 !

Son secret ? Un format collaboratif, qui permet à chaque utilisateur de signaler un danger ou d’avertir les autres sur d’éventuels obstacles le long de leur itinéraire. L'application adapte ainsi en permanence ses itinéraires suggérés, pour éviter les déconvenues sur la route, et fluidifier le trafic.

Des fonctionnalités toujours améliorées

On peut ainsi, directement sur l’application, avertir d’un véhicule arrêté, d’un animal sur le bord de la route, d’une route fermée, d’un tronçon équipé de radars, etc. Waze évolue constamment et se dote régulièrement de nouvelles fonctionnalités, les dernières en date étant le signalement systématique des passages à niveau et des zones à faibles émissions (en France), ou encore l’anticipation des tunnels pour éviter d’y perdre sa connexion Internet, et donc ses informations de guidage.

Une nouvelle mise à jour fait aujourd’hui son apparition. Il sera désormais possible de signaler les virages dangereux et les dos-d'âne illégaux, une véritable plaie pour les automobilistes puisqu’une grande partie n’est pas à la hauteur réglementaire. Cette mise à jour (conditionnée par l’installation des dernières versions d’iOS et d’Android sur son téléphone) permettra aussi de mieux signaler les zones de radar, de partager les bons plans des stations essence, ou d’avertir sur des conditions météo défavorables.