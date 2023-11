D’un côté, la Ferrari Enzo, produite à 400 exemplaires, et héritière d’une lignée de Ferrari ultimes comprenant notamment la F40. De l’autre, la Maserati MC12, plus rare encore car produite à seulement 50 exemplaires « civils », en plus des 12 exemplaires de course, dont les succès enveloppent chacune des voitures d’une aura de bête de compétition. La première a moins de 230 km au compteur, l’autre un peu plus de 330, et elles sont toutes deux en vente chez un spécialiste britannique de la voiture de prestige. Et on n’a pas encore parlé de leur point commun le plus important.

La Maserati MC12 et la Ferrari Enzo sont des jumelles techniques - Roman's International

L’une basée sur l’autre

Le plus important à savoir est que la Maserati MC12 est en fait basée sur le même châssis que la Ferrari Enzo, et utilise le même moteur V12 atmosphérique de 6.5 litres. Dans la Ferrari, il développe 660 ch. Dans la Maserati, il est dégonflé à « seulement » 630 ch, mais elle est probablement plus rapide que sa cousine sur un circuit, notamment à la faveur de sa poupe allongée pour une aérodynamique de niveau « compet’ ». Ces deux voitures sont donc à vendre pour un prix qui n’est donné qu’à la demande.

On estime toutefois qu’elles valent ensemble dans les 11 millions €. Cela dit, il est aussi possible de les acquérir séparément. Le drame de ces icônes des années 2000 ? Leur kilométrage pour ainsi dire inexistant. Quand il est si faible, chaque kilomètre en plus au compteur est synonyme de dévaluation. Il est donc à craindre que les deux cousines italiennes soient condamnées à une éternité d’immobilité.