Les températures frôlant les 40°C dans certaines contrées ne sont pas seulement contraignantes pour les personnes. Elles sont aussi « source de stress » pour les voitures électriques et leurs batteries nous rappelle Juice Technology. La surchauffe des batteries peut non seulement affecter la recharge mais aussi les performances globales du véhicule.

Contraignant

Voilà pourquoi, en été, il vaut mieux recharger « quand les températures sont plus douces, soit au matin ou le soir », conseille le fournisseur en bornes de recharge. Les autres conseils avancés sont les suivants : « Lorsque vous conduisez, essayez d’éviter les accélérations et les freinages brusques. Si vous conduisez en douceur, vous consommerez moins d’énergie, la batterie surchauffera moins et vous augmenterez l’autonomie du véhicule pendant le trajet. Essayez de maintenir une vitesse raisonnable tout au long du trajet. Plus vous roulez vite, plus la batterie s’échauffe facilement. »

Enfin, « Si vous allumez le système de climatisation pendant le processus de charge, il tirera de l’énergie du réseau et non de la batterie. Cela évitera de solliciter davantage la batterie et réduira le risque de surchauffe. » Terminons tout de même en rappelant que, contrairement aux idées reçues, les voitures électriques aussi disposent de circuits de refroidissement.